Besitzer der Adenauer-Villa braucht Umwandlungsgenehmigung

Der Besitzer der sogenannten „Adenauer-Villa“ in der Vulkaneifel braucht eine Genehmigung, um auf seinem Grundstück Bäume zu roden und umzubauen. Das hat das Verwaltungsgericht Trier entschieden. Die „Adenauer-Villa“ ist eine Bauruine in einem Wald bei Duppach. Das nie fertig gestellte Gebäude war ursprünglich für private Zwecke von Bundeskanzler Adenauer geplant.

Der Besitzer hatte das Grundstück mit der Villa 2019 gekauft. Das Haus war in den 1950er Jahre gebaut, aber nie fertiggestellt worden. Der Eigentümer wollte es jetzt originalgetreu wiederherstellen. Deshalb wollte er mit den Umbauarbeiten und dem Fällen der Bäume beginnen. Dafür forderte das Forstamt eine Umwandlungsgenehmigung. Dagegen hatte der Besitzer geklagt. Seiner Meinung nach ist die 1955 erteilte Baugenehmigung weiter rechtswirksam. Das Gericht wies die Klage nun ab. Bei dem Grundstück handele es sich um Wald. Außerdem sei das Gebäude verfallen. Der vorherige Eigentümer habe es also nicht nutzen wollen. Daher gebe es keinen Bestandsschutz.