Corona Proteste: Kein Prozess gegen Jens Ahnemüller

Die Staatsanwaltschaft Trier hat Beschwerde eingelegt, weil das Amtsgericht es abgelehnt hat, ein Verfahren gegen den ehemaligen Konzer Landtagsabgeordneten Jens Ahnemüller zu eröffnen. Es geht es um Protestaktionen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen im Jahr 2020.

Laut Staatsanwaltschaft Trier geht es in dem Verfahren um Protestaktionen gegen die staatlich angeordneten Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Konkret um Veranstaltungen, die im Mai und Juni 2020 Montags in Trier stattgefunden haben. Dabei waren Menschen durch die Innenstadt gezogen, teilweise singend, teilweise klatschend. Die Staatsanwaltschaft war im Rahmen der Ermittlungen zu der Auffassung gekommen, dass es sich bei den Veranstaltungen um öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel in Form von Aufzügen handelt. Diese seien nach dem Versammlungsgesetz anmeldepflichtig gewesen.

Verstoß gegen das Versammlungsgesetz

Laut Staatsanwaltschaft war der angeschuldigte ehemalige Konzer Landtagsabgeordnete Jens Ahnemüller hinreichend verdächtig, diese Aufzüge zumindest mitveranstaltet zu haben. Da keine Anmeldung vorgelegen habe, habe Ahnemüller gegen das Versammlungsgesetz verstoßen und sich somit strafbar gemacht. Soweit die Version der Staatsanwaltschaft.

Jens Ahnemüller hat im Ermittlungsverfahren bestritten, die Aufzüge veranstaltet und sich strafbar gemacht zu haben. Er sei lediglich Teilnehmer der Spaziergänge gewesen.

Kein Prozess am Amtsgericht

Das Amtsgericht hat es schließlich abgelehnt, dass Hauptverfahren gegen den Ex-Abgeordneten zu eröffnen. Laut Amtsgericht besteht kein hinreichender Tatverdacht für eine Straftat nach dem Versammlungsgesetz. Es lägen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei den Treffen um Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes gehandelt habe.

Der Paragraph 26 des Versammlungsgesetzes Wer als Veranstalter oder Leiter eine öffentliche Versammlung oder einen Aufzug trotz vollziehbaren Verbots durchführt oder trotz Auflösung oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt oder eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug ohne Anmeldung (§ 14) durchführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Landgericht entscheidet

Die Staatsanwaltschaft hat gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Beschwerde beim Trierer Landgericht eingelegt. Noch liegt keine Entscheidung vor. Sollte das Landgericht im Sinne des Amtsgerichtes entscheiden, ist der Fall beendet. Gegen diese Entscheidung kann die Staatsanwaltschaft nicht mehr vorgehen.

Der 61-jährige Jens Ahnemüller war von 2016 bis 2021 Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags, zunächst in der Fraktion der Partei Alternative für Deutschland (AfD). Im September 2018 wurde Ahnemüller aus der Fraktion ausgeschlossen. Es ging um Kontakte zu einem Ex-NPD-Politiker. Seitdem war Ahnemüller fraktionsloser Abgeordneter. Dem im vergangenen Jahr neu gewählten Landtag gehört er nicht mehr an.