Beschäftigte des Telekom-Standortes zu Streik aufgerufen

In Trier sind Mitarbeitende des Standortes der Deutschen Telekom heute zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit heute Warnstreiks angekündigt. Nach Angaben von Verdi soll der Streik bis morgen dauern. Die Streikenden aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland würden an einem Demonstrationszug und einer Kundgebung in Frankfurt teilnehmen. Hintergrund des Streiks ist die dritte Runde bei den Tarifverhandlungen. Verdi fordert für die bundesweit etwa 55.000 Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und dual Studierenden mehr Geld.