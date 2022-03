Heimlich gefilmt: Höheres Urteil gegen Zahnarzt aus dem Kreis Trier-Saarburg

per Mail teilen

Das Landgericht Trier hat in einem Berufungsprozess gegen einen Zahnarzt aus dem Kreis Trier-Saarburg die Strafe am Montag verschärft. Die Staatsanwaltschaft fand ein erstes Urteil zu milde.

Der Berufungsprozess am Trierer Landgericht ging schnell über die Bühne. Das Urteil für den Zahnarzt fiel diesmal höher aus: er wurde zu 120 Tagessätzen zu 100 Euro verurteilt, insgesamt also 12.000 Euro. In erster Instanz hatte das Amtsgericht Saarburg ihn im Oktober vergangenen Jahres wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs zu einer Geldstrafe von 85 Tagessätzen zu 130 Euro verurteilt. Der Staatsanwaltschaft war das zu wenig. Gegen das aus ihrer Sicht zu milde Urteil legte sie Berufung ein.

Neues Urteil bedeutet Vorstrafe

Im Berufungsprozess fällte das Landgericht ein härteres Urteil. Für den Zahnarzt bedeutet das, dass er jetzt vorbestraft ist. Die Grenze dafür liegt bei 90 Tagessätzen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war eine höhere Strafe nötig, weil dem Angeklagten mehrere Fälle zur Last gelegt wurden und es zu Wiederholungstaten kam.

Versteckte Kamera in Pralinenschachtel

Der Zahnarzt hatte zugegeben, eine Mitarbeiterin seiner Zahnarztpraxis, heimlich beim Umziehen gefilmt und fotografiert zu haben. Dazu hatte er eine Minikamera in einer Pralinenschachtel versteckt. Außerdem hatte er eine kleine Kamera an seinem Schlüsselbund befestigt. Den Schlüsselbund hatte er dann jeweils so platziert, dass die Kamera heimliche Aufnahmen von der Mitarbeiterin machen konnte.

Auch Nachbarin heimlich fotografiert

In einem anderen Fall hatte er Bilder von einer Nachbarin in seinem Wohnort gemacht. Dabei hatte er durch die Fenster fotografiert, als die Frau sich im Bad oder Schlafzimmer aufhielt und umkleidete.

Vor Gericht hat der Angeklagte die Taten zugegeben. Zu einem möglichen Motiv machte er keine konkreten Angaben, sagte aber, dass die Trennung von seiner Frau dabei eine Rolle gespielt habe. Das Gericht verurteilte ihn in vier Fällen, heimlich Film- und Fotoaufnahmen gemacht zu haben. Eine Reihe weitere Fälle sei inzwischen verjährt.

Besitz einer Rauchgranate

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Zusammenhang mit den heimlichen Aufnahmen war bei dem Zahnarzt noch eine Rauchgranate gefunden worden. Im Prozess gab er an, er habe die Granate bei einem Waldspaziergang gefunden. Seine Praxis darf der Zahnarzt weiter betreiben.