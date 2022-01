Berufung nach Urteil gegen Saarburger Zahnarzt eingelegt

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Trier hat gegen das Urteil im Fall eines Saarburger Zahnarztes Berufung eingelegt. Das Amtsgericht Saarburg sah es als erwiesen an, dass er eine Mitarbeiterin und eine Nachbarin heimlich beim Umkleiden gefilmt hatte. In erster Instanz wurde er zu einer Geldstrafe von rund 11.000 Euro verurteilt. Seine Praxis darf er weiter betreiben. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Trier fiel das Urteil zu milde aus. Sie möchte nun in zweiter Instanz vor das Landgericht Trier ziehen.