Die Berufsfeuerwehr Trier beteiligt sich heute am Tag des „Europäischen Notrufs“ an der bundesweiten Aktion „Twittergewitter“. Die Feuerwehren wollen so einen Einblick in ihre Arbeit geben.

Beim „Twittergewitter“ berichten die Feuerwachen den ganzen Tag live über ihren Alltag. Zu den Themen gehören zum einen aktuelle Einsatzlagen, aber auch nützliches Wissen rund um Ausbildung, Alltag bei der Feuerwehr und ihren Spezialeinheiten. Die Berufsfeuerwehr Trier ist in diesem Jahr zum ersten Mal offiziell dabei. Das Besondere in Trier ist auch, dass die Feuerwehr den Rettungsdienst mitabdeckt – als einzige Berufsfeuerwehr in Rheinland-Pfalz. Das ist eine zusätzliche Belastung und eines der Themen, über die sich aufklären möchte. „Getwittert“ wird heute von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends. Zu sehen ist das auch auf der Internetseite der Stadt Trier.