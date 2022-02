Die Berufsfeuerwehr Trier beteiligt sich am Freitag am Tag des "Europäischen Notrufs" an der bundesweiten Aktion "Twittergewitter". Die Feuerwehren wollen so einen Einblick in ihre Arbeit geben. Die Berufsfeuerwehr Trier berichtet den ganzen Tag im Internet-Kurznachrichtendienst Twitter über ihren Arbeits- und Einsatzalltag, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Aktion "Twittergewitter" findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt.