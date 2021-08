Die Stadt Bernkastel beteiligt sich an der sogenannten Klimawette. Inhalt der Wette ist es, deutschlandweit eine Million Menschen dazu zu motivieren, bis zur Klimakonferenz am ersten November in Glasgow eine Million Tonnen CO2 einzusparen. Am Freitag trafen sich die Organisatoren der Klimawette im Rahmen ihrer Sommertour mit Vertretern der Stadt. Mit dabei hatten sie auch Tipps und Tricks wie die Bürger von Bernkastel-Kues mit wenig Aufwand CO2 sparen können.