Die Stadt Bernkastel-Kues will die leerstehende ehemalige Realschule zur Jugendherberge umfunktionieren. Der Stadtrat hat dafür den Bebauungsplan geändert. Das Gebäude soll nach Angaben des Bürgermeisters Mitte November an einen Investor übergeben werden. Mit den Umbauarbeiten könne dann im Frühjahr begonnen werden. Die ehemalige Jugendherberge in der Stadt sei schon jahrelang geschlossen. Seither kämen nur noch wenige Jugendliche zu Klassenfahrten in die Stadt.