Moselbad in Bernkastel-Kues wird saniert

Die Sanierungsarbeiten im Moselbad in Bernkastel-Kues sollen erst Mitte kommenden Jahres abgeschlossen werden. Nach Angaben der Verwaltung ist das etwa ein halbes Jahr später als geplant. Grund für die Verzögerung seien unter anderem Engpässe bei Materiallieferungen sowie zusätzliche Sanierungsarbeiten, die zunächst nicht geplant gewesen seien. Saniert würden unter anderem die Heizung, der Sanitärbereich sowie das Dach. Die Sanierung soll laut Verwaltung 2,5 Millionen Euro kosten. Eine unerwartete Kostensteigerung sei derzeit nicht zu erwarten. Das Moselbad in Bernkastel-Kues besteht aus einem Hallenbad, das in den 1950ern sowie einem Freibad, das 1970 gebaut wurde. Die Pläne, das Bad zu sanieren, gibt es seit zehn Jahren.