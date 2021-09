Beratungsstelle für Familien wird eröffnet

In Idar-Oberstein wird heute eine neue Beratungsstelle für Familien eröffnet. Das gemeinsame Angebot von Stadt und evangelischer Kirche soll nach Angaben eines Stadtsprechers eine Anlaufstelle für unterstützungsbedürftige Familien sein. Dort können sich Interessierte beispielsweise rund um die Themen Erziehung, Familienleben, Entwicklung der Kinder aber auch bei Konflikten Rat holen. Die neue Beratungsstelle soll außerdem die Kindertagesstätten in der Stadt darauf vorbereiten, auch in den Kitas bereits Sozialarbeit anzubieten. Hintergrund ist nach Angaben der Stadt unter anderem der hohe Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in Idar-Oberstein.