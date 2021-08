per Mail teilen

Im Kreistag Birkenfeld geht es am Montag um weitere Luftreinigungsanlagen für Schulen im Kreis. Darüber sollen die Parteien in einer Kreistagssondersitzung beraten.

Würde dem zugestimmt, müsste dann entschieden werden, ob stationäre oder mobile Luftreinigungsanlagen angeschafft werden sollen. Der Ausgang der Abstimmung sei noch offen. Da in Schulen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch das Corona-Virus bestehe, unterstützt die Bundesregierung die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen in Klassenzimmern. Mobile Luftreinigungsanlage sind kurzfristig einsetzbar, gelten aber als weniger leistungsfähig als stationäre Geräte, deren Beschaffung und Einbau zeitaufwendig ist. Nach Angaben des Umweltbundesamtes, entfernen mobile Anlagen nur Viren, ersetzen also nicht das regelmäßige Lüften. Anna