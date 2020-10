per Mail teilen

Die luxemburgische Regierung plant die Steuern auf Benzin und Diesel im kommenden Jahr zu erhöhen. Die Treibstoffe sollen um etwa fünf Cent pro Liter teurer werden. Das sagte Premierminister Bettel gestern in seiner Rede zur Lage der Nation. Das Großherzogtum werde an seinen ehrgeizigen Klimazielen festhalten, so der Regierungschef.