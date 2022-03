Preise für Benzin und Diesel gesunken

In Luxemburg sind in der Nacht die Preise für Benzin und Diesel wieder stark gesunken. Das berichtet das Luxemburger Wort in seiner Online-Ausgabe. Demnach kostet der Liter Diesel dort 41,7 Cent weniger und sei mit 1 Euro 69 auch wieder günstiger als Benzin, das pro Liter 1 Euro 73 koste. In der Nacht zum Donnerstag waren die Spritpreise in Luxemburg zuvor deutlich erhöht worden. Weil die Spritpreise in Luxemburg wegen der niedrigeren Mineralölsteuer dennoch billiger sind als in Deutschland, fahren viele Menschen aus dem Grenzgebiet dort zum Tanken hin.