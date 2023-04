Benefiz-Aktion für Ukraine-Helfer in Trier

Die Johanniter in Trier möchten sich bei den Unterstützern für die Ukraine-Hilfe bedanken. Im Messepark wird es eine Show geben, bei der auch Kinder aus der Ukraine auftreten.

Die Johanniter haben in den vergangenen Monaten mehrfach Menschen in der Ukraine unterstützt. Sie möchten sich nun bedanken, und gleichzeitig neue Spenden sammeln. Denn viele Menschen in der Ukraine sind wegen des Krieges immer noch in Not.

Auftritt von Kindern aus der Ukraine

Daher laden die Johanniter Trier am Gründonnerstag ein ins Zirkuszelt in den Trierer Messepark. Familien, Menschen aus der Ukraine und Ukrainehelfer können dort zusammen feiern. Kinder - vor allem aus der Ukraine - haben in den vergangenen Wochen an einem Projekt-Zirkus mitgemacht und Kunststücke einstudiert. Insgesamt 65 Kinder möchten vorführen, was sie gelernt haben. Zwei Musikgruppen treten ohne Gage auf.

Die ukrainische Sängerin Viktoriia Popova war in der Ukraine vor dem Krieg aus einer Fernsehshow bekannt. Jetzt lebt sie in Konz. Johanniter Trier

Auftritt einer Sängerin aus der Ukraine

Die ukrainische Sängerin Viktoriia Popova hat ihren Gig ab 18 Uhr. Die junge Frau war in der Ukraine vor dem Krieg als Semi-Finalistin der musikalischen Fernsehshow X-Faktor bekannt geworden. Jetzt lebt sie in Konz. Mit ihren Songs auf Ukrainisch und Englisch wolle sie daran erinnern, dass es vielen Ukrainern auch zum Osterfest nicht gut geht. Begleitet wird sie von Landsleuten.

Kein Eintritt, aber Bitte um Spende

Die Besucher zahlen keinen Eintritt, werden aber gebeten zu spenden. Die Johanniter wollen nach eigenen Angaben Geld sammeln, um gespendete Transporter, Kühlwagen und Saatgut in die Ukraine zu bringen. Und um einen dauerhaften Lagerplatz für Hilfsgüter in Trier zu finden und zu finanzieren.

Die Ethno-Pop-Formation "Kannkind“ entführt mit ihrer authentischen Mischung aus Chansons, Independent-Musik und Tango in die weite Welt und tritt in Trier auf. Johanniter Trier

Musik aus vielen Ländern

Außerdem ist als Finale die siebenköpfige Ethno-Pop-Formation "Kannkind“ zu sehen und zu hören. Sie bietet eine Mischung aus Chansons, Independent-Musik und Tango: Die Musiker kommen aus vielen Ländern und spielen einen ungewöhnlichen Instrumenten-Mix - von Gitarre bis Geige, Tamburin bis Trompete. Gesungen wird auf Spanisch, Deutsch und Englisch, aber auch mal auf Französisch, Italienisch oder Niederländisch.

Bericht aus der Ukraine

Außerdem berichtet Johanniter-Regionalvorstand Daniel Bialas live und mit Anschauungsmaterial von seiner Reise in die Ukraine. Im Winter hatten die Johanniter in Trier für die Ukraine gespendete Kleider gesammelt. Drei Lkw voller Wintersachen hatte der Trierer Johanniterchef selbst zum Johanniter-Partnerverein New Dawn nach Odessa begleitet. Bialas sagt: "Wir wollen den vielen Winterspendern danken, zeigen wie wir zusammen helfen konnten und Spenden für weitere Ukraineaktionen unseres Verbandes sammeln“.

Helfen mit Genuss

In einem Kulinarik-Zelt wird es Essen und Trinken geben. Neben Popcorn und original ukrainischen Süßigkeiten werden Borscht und Würstchen angeboten. Außerdem ukrainisches Benefizbier und verschiedenste andere Getränke. Kinder sind zum Bälle basteln eingeladen und alle können sich in der Manege ausprobieren. Johanniter-Chef Bialas sagt: "Es fehlt uns auch an Lagerraum, Transportequipment und Ehrenamtlichen". Man könne natürlich auch einfach einen schönen Abend zusammen mit vielen ukrainischen Familien haben. Aber die Johanniter hoffen nach eigenen Angaben nicht nur auf ein gutes Treffen, sondern auch auf weitere Spenden für die Menschen aus der Ukraine.