Die Staatsanwaltschaft Trier hat für Hinweise, die zum Aufklären eines bewaffneten Raubüberfalls in einem Gerolsteiner Supermarkt führen, 2000 Euro Belohnung ausgesetzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann am 14. Januar abends kurz vor 20 Uhr eine Angestellte des Norma-Marktes in der Brunnenstraße in Gerolstein mit einem Messer bedroht und den Inhalt der Kasse gefordert. Der Täter bedrohte auch einen Zeugen vor dem Supermarkt mit einem Messer und flüchtete mit einem in der Hauptstraße abgestellten Mercedes, den ein anderer Mann fuhr.

Der Haupttäter wird als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, er trug eine blaue Jeans und ein orangerotes Kapuzenshirt. Die Polizei sucht Zeugen.