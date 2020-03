Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle in der Nähe von Trier einen Mann festgenommen, der unter Terrorverdacht steht. Der Mann wurde seit 2008 mit internationalem Haftbefehl gesucht. Er soll jetzt ausgeliefert werden.

Der 51-jährige Belgier marokkanischer Abstammung wurde am Dienstag laut Bundespolizei bei einer Kontrolle auf der A64 am Rastplatz Markusberg festgenommen. Die Bundespolizei kontrollierte dort im Rahmen der Coronakrise Einreisende aus Luxemburg. Dem als Beifahrer in einem Auto eingereisten Mann wird vorgeworfen, an der Bildung einer terroristischen Vereinigung in Marokko beteiligt gewesen zu sein. Diese hatte geplant, Terroranschläge zu verüben, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei.

Bereits seit 2008 lag ein internationaler Haftbefehl gegen den Mann vor. Er soll jetzt nach Marokko abgeschoben werden. Zunächst wurde er mit einem richterlichen Beschluss in das Trierer Gefängnis gebracht.