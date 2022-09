Audio: "Haben den Angeklagten kurz vor der Tat gesehen"

Heute fällt das Urteil im Tankstellen-Mordprozess. Zwei Frauen aus Idar-Oberstein erzählen, wie sie den Angeklagten an der Tankstelle beobachtet haben.

Kornelia Zwiefka und Margarita Scheel erinnern sich noch genau an den 18. September des vergangenen Jahres. In diesem Audiobeitrag schildern die beiden jungen Frauen - sie möchten auf keinem Bild gezeigt werden - was sie an jenem Samstag erlebt haben, der vielen Idar-Obersteinern noch lange in Erinnerung bleiben wird.