Beileidsbekundungen an Polizei

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizeibeamte in der Nähe von Kusel gehen auch im Bereich des Polizeipräsidiums Trier Beileidsbekundungen ein. Das Polizeipräsidium Trier teilte mit, dass viele Anrufe, Briefe und e-mails angekommen seien. Vor dem Polizeipräsidium Trier, den Polizeiinspektionen Birkenfeld und Bernkastel-Kues sowie der Polizeiwache Traben-Trarbach hätten Passanten Kerzen aufgestellt. Besonders über social-media Kanäle drückten Menschen per e-mail ihr Mitgefühl aus. Am Montag waren zwei junge Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Kusel erschossen worden. Die beiden Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.