per Mail teilen

Ein Tanklastwagen hat bei Idar-Oberstein eine gülleartige Flüssigkeit verloren. Das umliegende Gelände und zwei Bäche wurden verschmutzt. Wohl mit Folgen für Tiere und Pflanzen.

Zwischen Niederwörresbach und Herborn im Kreis Birkenfeld sind in zwei Bächen vermehrt Fische verendet. Ganz in der Nähe hatte am Montagabend ein Tanklastwagen eine gülleartige Flüssigkeit verloren.

Behörden prüfen Nitrat-Gehalt im Wasser

Die Kriminalpolizei prüft nach eigenen Angaben anhand von Wasserproben, wie hoch der Nitrit-Gehalt im Wasser ist und ob noch mehr Fische in Gefahr sind.

Die Flüssigkeit hat sich über die Straße verteilt und das angrenzende Gelände verschmutzt. Bachuskirn

Durch Nitrit im Wasser fehlt es den Fischen an Sauerstoff, infolgedessen kommt es zu Fischsterben. Die Flüssigkeit ist nach Angaben der Polizei am Montagabend aus noch ungeklärter Ursache aus dem Silo-Tank des Lkw ausgetreten.

Straße nach Reinigung wieder frei

Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Polizei einen Teil der übelriechenden Flüssigkeit auffangen. Auch eine Spezialfirma sei vor Ort gewesen, um den Bereich zu reinigen.

Die Landstraße zwischen Niederwörresbach und Herborn musste wegen der Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Sie ist inzwischen wieder frei.