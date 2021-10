per Mail teilen

Viel Regen und wechselhaftes Wetter haben den Winzern an der Mosel viel zu schaffen gemacht. Jetzt geht die Rieslinglese an der Mosel los.

In diesem Jahr geht die Rieslinglese deutlich später los, als es sonst der Fall ist. Bernhard Wener hat einen Winzerbetrieb in Leiwen. Normalerweise seien sie Mitte Oktober mit der Rieslinglese schon fast fertig. In diesem Jahr werde es wohl November werden.

Schlechtes Wetter sorgt für Pilzbefall

Dadurch, dass der Sommer sehr verregnet gewesen sei, seien viele Reben von falschem Mehltau befallen. Das sorge dafür, dass viele Trauben nicht brauchbar seien.