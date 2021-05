Mehr Barrierefreiheit in Trier. Das will der Behindertenbeaufragte der Stadt zum Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung durch Aufkleber an Treppen erreichen.

Vor vielen Geschäften in der Trierer Innenstadt gibt es Stufen. Für Menschen im Rollstuhl ist das ein Hindernis. Ohne Hilfe kommen sie oft nicht in die Läden. Aufkleber sollen auf Situation von Rollstuhlfahrern aufmerksam machen Der Behindertenbeauftragte der Stadt Trier, Gerd Dahm, will, dass die Geschäfte in der Innenstadt für Menschen im Rollstuhl besser zugänglich werden. Deshalb hat er Aufkleber mit einem Rollstuhlsymbol und der Aufschrift "Wir müssen draußen bleiben" drucken lassen. Die hat er dann an verschiedenen Treppenstufen vor Geschäften in der Innenstadt aufgeklebt. "Es ist ein stiller und kleiner Impuls, um auf die Situation von Menschen im Rollstuhl aufmerksam zu machen." Gerd Dahm, Behindertenbeauftragter Stadt Trier Der Behindertenbeauftragte der Stadt Trier hat an verschiedenen Treppenstufen vor Geschäften Aufkleber angebracht, die auf die fehlende Barrierefreiheit vor Geschäften hinweisen sollen. Gerd Dahm Bild in Detailansicht öffnen Die Ladenbesitzer reagieren unterschiedlich auf die Aufkleber, erzählt Gerd Dahm. Während die einen dankbar seien, dass auf das Thema aufmerksam gemacht wird, würden andere den Aufkleber direkt wieder abreißen. Gerd Dahm Bild in Detailansicht öffnen Oft sei der Denkmalschutz ein Problem, sagt der Behindertenbeauftragte der Stadt Trier, Gerd Dahm. Er würde sich wünschen, dass hier mehr nach Lösungen gesucht würde, anstatt prinzipiell zu sagen, dass etwas einfach nicht machbar sei. Gerd Dahm Bild in Detailansicht öffnen Geschäftsinhaber reagieren unterschiedlich Die Aktion wird von den Ladenbesitzern in der Trierer Innenstadt unterschiedlich aufgenommen, erzählt Gerd Dahm. Viele würden gar nicht merken, dass der Aufkleber dort klebt. Andere rissen ihn sofort wieder ab. Mache seien jedoch sehr froh, dass darauf aufmerksam gemacht werde. Denkmalpflege steht vor Behindertengerechtigkeit Gerd Dahm kritisiert, dass häufig die Denkmalpflege wichtiger sei als behindertengerechte Eingänge zu Geschäften. Es gebe niemanden, der sich da intensiv um Lösungen bemüht. Stattdessen werde immer nur erklärt, was nicht ginge. "Es scheitert am Willen und Bewusstsein etwas zu ändern. Das ist für Menschen mit Behinderung nur schwer auszuhalten." Gerd Dahm, Behindertenbeauftragter Stadt Trier Bei Bauvorhaben würden Menschen mit Behinderung oft einfach vergessen. Er könnte verstehen, dass ein Umbau bei bereits bestehenden Geschäften schwierig sei. Er würde sich aber wünschen, dass beim Bau neuer Geschäfte mehr darauf geachtet werde.