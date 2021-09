Montage der Behelfsbrücke bei Speicher beginnt

Das Technische Hilfswerk hat mit dem Bau der Behelfsbrücke über die Kyll begonnen. Die ursprüngliche Brücke war bei der Flutkatastrophe Mitte Juli zerstört worden.

Der Bürgermeister von Speicher, Erhard Hirschberg, ist erleichtert. Seit Donnerstag sind Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes (THW) dabei, die Einzelteile einer Behelfsbrücke zu montieren. Sie soll über die Kyll kommen. Genau an die Stelle, an der die ursprüngliche Brücke war.

"Ich bin froh, ich denke, auch die Stadt Speicher ist froh, wenn da zunächst eine nur einspurige Fahrbahn errichtet wird mit Ampelanlage, so dass auch Busse und Lkw drüber fahren können. "

Ursprüngliche Brücke war beim Hochwasser im Juli zerstört worden

Die Moltkeburgbrücke - so hieß die ursprüngliche Brücke über die Kyll - war bei der Flutkatastrophe Mitte Juli zerstört worden. Bis zu 2.000 Autos täglich fuhren über die Brücke. Es war die schnellste Verbindung zwischen Bitburg und Speicher.

Am Samstag wird die Behelfsbrücke per Kran eingesetzt

Durch die fehlende Brücke mussten in den vergangenen Wochen viele Autofahrer Umwege in Kauf nehmen. Am Samstag wird die Behelfsbrücke mit einem Kran an ihre Position gehoben und eingesetzt. Die Brücke war ursprünglich doppelspurig geplant. Aus Platzgründen kann aber nur eine einspurige Brücke aufgebaut werden.

Am Wochenende soll die Behelfsbrücke über die Kyll befahrbar sein, so der Bürgermeister.