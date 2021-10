Behelfsbrücke bei Speicher soll freigegeben werden

Die Behelfsbrücke über die Kyll bei Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) soll Freitagvormittag freigegeben werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilte, prüft zuvor die Polizei die Brücke.

Darauf haben viele Menschen aus Speicher und Umgebung gewartet: Rund zehn Wochen nach dem Hochwasser Mitte Juli ist der Weg über die Kyll wieder passierbar. Damals hatte die Flut die ursprüngliche Brücke mitgerissen. Wer von Speicher nach Bitburg wollte, musste bis zu 15 Minuten lange Umwege fahren.

Technisches Hilfswerk baut Behelfsbrücke

Schon am 15. Juli sei klar gewesen, dass es für Speicher eine Behelfsbrücke geben müssse. Der Landesbetrieb Mobilität habe im Katastrophenschutzzentrum in Bitburg mit am Tisch gesessen. Speicher sei ein Mittelzentrum und solle auch als Sitz der Verbandsgemeinde-Verwaltung gut erreichbar sein.

Klar sei aber auch gewesen: eine richtige Brücke braucht etwa ein Jahr Bauzeit. Daher habe man das Technische Hilfswerk gebeten, eine Behelfsbrücke zu konstruieren.

Viele Brücken in der Eifel nach Hochwasser beschädigt

Harald Enders, Chef des LBM in Gerolstein sagt, allein in seinem Zuständigkeitsbereich - also in weiten Teilen der Westeifel und der Vulkaneifel - seien nach dem Hochwasser 81 Straßenverbindungen mit Brücken gesperrt gewesen.

Die meisten seien inzwischen wieder frei. Ganz zerstört sei nur die Brücke bei Speicher gewesen. Aber an vielen Brücken gebe es noch Schäden, die repariert werden müssten. Die Behelfsbrücke in Speicher solle jetzt erst einmal bis zum Frühjahr dort bleiben. Dann könne mit dem Bau einer neuen, dauerhaften Brücke begonnen werden.