Beginn der Riesling-Lese an der Mosel Dr. Ernst Loosen im Video

In den Weinbergen an Mosel, Saar und Ruwer beginnt am Mittwoch größtenteils Riesling-Lese. Wegen des warmen Wetters haben einige Winzer früher als üblich mit der Lese angefangen.