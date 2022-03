Bedarf an Beratung in Ehrang noch immer groß

Acht Monate nach der Flutkatastrophe ist der Bedarf an Beratung im Trierer Stadtteil Ehrang weiterhin groß. Nach Angaben einer Psychologin des Deutschen Roten Kreuzes haben die Betroffene inzwischen mehr Probleme mit den psychischen Folgen des Hochwassers. Als das Beratungsangebot im Oktober startete, sei es vor allem um Fragen des Wiederaufbaus gegangen. Die Flutopfer hätten anfangs überwiegend nach Informationen über finanzielle Hilfen gefragt und nach Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen. Mittlerweile stünden aber eher psychosoziale Probleme im Vordergrund, so die DRK-Psychologin, also etwa Sorgen um die eigene Existenz oder die der Kinder sowie Ängste vor neuen Hochwassern. Insgesamt sei zu beobachten, dass der Bedarf an Beratung in Trier-Ehrang am größten sei. In Ralingen und Kordel hingegen sei er zurückgegangen. Dennoch werden alle drei Orte bis September weiterhin mittwochs von Beratern angefahren.