Ein Baustoffverband, der Mitglieder aus der Vulkaneifel vertritt, lehnt den Beschluss des Vulkaneifelkreises zum Lava-Abbau ab. Der Kreisausschuss hatte vergangene Woche einstimmig beschlossen, dass in der Vulkaneifel keine weiteren Abbauflächen für Gestein entstehen sollen, um die Landschaft zu schützen. Er hat dazu Ausschlussgebiete in seinem Gebiet markiert. Raimo Benger vom Baustoffverband Vero sagte dem SWR, seine Mitglieder hielten weiter an einem älteren Kompromiss fest, wonach zumindest schon bestehende Abbauflächen noch erweitert werden dürfen: "Sie haben einen Standort und da muss es Anschlussgenehmigungen geben. "