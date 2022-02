Der große Kahlschlag nach der Flut in der Eifel

Seit dem Hochwasser Mitte Juli 2021 sind an den Flüssen in der Eifel die Forstarbeiter im Dauereinsatz. Bürger befürchten, dass dabei auch gesunde Bäume den Sägen zum Opfer fallen.

Wenn Jana Fandel (*Name geändert) aus ihrem Küchenfenster schaut, blickt sie auf die Nims. Direkt hinter ihrem Garten schlängelt sich der Fluss durch Rittersdorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Ihr Ausblick hat sich seit der Flutkatastrophe im vergangenen Juli allerdings verändert, sagt die junge Frau, die lieber anonym bleiben will. Denn seit dem Hochwasser ist am Ufer einiges los.

Arbeiter sägen Äste und ganze Bäume ab

Im Auftrag der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm fischen Forstarbeiter seit Wochen Treibgut aus dem Wasser, sägen Äste ab und machen auch ganze Bäume zu Kleinholz. Wo früher kräftige Bäume ihre Wurzeln schlugen, ragen jetzt nur noch Stümpfe aus der Erde.

"Da wird Kahlschlag betrieben“, ärgert sich die Anwohnerin. Die Gewässer seien nach der Flut ohnehin in schlechtem Zustand. Nun werde "das bisschen, was an Ökologie noch da ist, noch zerstört."

Auch Umweltschützer sorgen sich um Flussauen

Die Anwohnerin aus Rittersdorf ist nicht die einzige, die sich fragt, warum in der Region Trier gerade so häufig die Motorsägen kreischen. Ob an der Kyll in Trier-Ehrang, an der Sauer in Ralingen oder an der Lieser in Wittlich - überall werden gerade massiv Bäume gefällt.

Das macht auch Agnes Tillmann-Steinbuß Sorgen. "Es ist grausam wie hier derzeit vorgegangen wird", sagt die Regionalbeauftragte des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND).

Der Fall aus Rittersdorf ist ihr bekannt. Doch auch direkt vor ihrer Haustür an der Kyll bei Speicher sei viel mehr Vegetation beseitigt worden als notwendig.

Die Regionalbeauftragte des BUND: Agnes Tillmann-Steinbuß. SWR Dunja Morzé

"Man muss bei jedem Baum überlegen - ist das jetzt notwendig ihn zu fällen oder können wir ihn stehen lassen?"

Kreise argumentieren mit Gefahrenabwehr

Es sind Bedenken, für die Landrat Andreas Kruppert (CDU) durchaus Verständnis hat, wie er sagt: "Ich kann das total nachvollziehen." Dennoch hält der Landrat des Eifelkreises die Baumfällungen wie in Rittersdorf und vielen anderen Orten der Region für sinnvoll.

"Wir wollen die Gewässerökologie erhalten und den Arten- und Naturschutz beachten", sagt der Verwaltungschef. Doch der Kreis müsse auch für Sicherheit entlang der Flussufer sorgen. Also verhindern, dass bei der nächsten Flut wieder Bäume mitgerissen werden und Schaden anrichten, wie etwa an der Kyllbrücke bei Speicher.

Salmtaler roden ganzen Grünstreifen

Mit der Gefahrenabwehr argumentiert man auch bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich für die Rodungen an Lieser und Salm. "Ziel der Arbeiten ist ausschließlich die Räumung von Gefahrenstellen und von Abflusshindernissen", sagt Pressesprecherin Stefanie Rodermund.

So auch etwa in Salmtal, wo ein ganzer Grünstreifen den Sägen zum Opfer fiel. Der Grund laut Rodermund: Es musste ein Rückhaltebecken vom Bewuchs befreit werden. Damit es bei der nächsten Flut genug Wasser fassen kann.

Eine Weide doch noch gerettet

"Das Problem ist", sagt hingegen Agnes Tillmann-Steinbuß vom BUND, "dass im Namen der Gefahrenabwehr nun Fakten geschaffen werden." Letztlich würden immer viel mehr Bäume gefällt, als notwendig, so Steinbuß.

"Es ist schon auffällig, dass auch viele große Bäume gefällt werden, die zumindest augenscheinlich noch gesund waren", sagt auch die Anwohnerin aus Rittersdorf.

Eine Weide immerhin konnte sie im Gespräch mit den Forstarbeitern vor der Motorsäge bewahren. Der Baum war offenbar doch nicht marode. Die junge Frau kann den Baum vom Küchenfenster aus sehen. Für sie ist es ein kleiner Trost.