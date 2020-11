Der Bauernverband Rheinland-Nassau verlangt zusammen mit weiteren Bauernverbänden in einem offenen Brief an die vier großen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen, dass Aldi, Edeka, Lidl und Rewe ihre Handelspraktiken ändern. Die Bauernverbände reagieren auf ein Schreiben dieser vier Unternehmen an Bundeskanzlerin Angela Merkel, worin sie sich diffamiert fühlen. Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Michael Horper, teilte mit, dass es gerade die Vorgehensweisen genau dieser vier Handelsunternehmen seien, die die Arbeitsfähigkeit, Existenz und somit Nachhaltigkeit vieler Betriebe zerstört habe und weiterhin zerstöre.