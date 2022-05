Bauernverband fordert Abschuss des Wolfes unter bestimmten Bedingungen

Der Bauernverband Rheinland-Nassau fordert, dass Wölfe in der Region ab einer bestimmten Anzahl auch abgeschossen werden dürfen. Wie ein Sprecher dem SWR bestätigte, will der Bauernverband, dass eine entsprechende Regelung in den Wolfsmanagement-Plan von Rheinland-Pfalz aufgenommen wird. Nach Auffassung des Verbandes ist dies dringend erforderlich: Wölfe richteten in der Landwirtschaft teils erhebliche Schäden an, verunsicherten die Bevölkerung und würden sich in den kommenden Jahren deutlich vermehren. Der Wolf steht unter Artenschutz. Seit 2015 regelt ein sogenannter Managementplan, wie in Rheinland-Pfalz mit den Tieren umgegangen werden soll. Zudem wurde die Westeifel Ende 2020 als Wolfspräventionsgebiet eingestuft. Tierhalter können hier Förderungen für wolfssichere Zäune beantragen.