Der Bauernverband Rheinland-Nassau erwartet dieses Jahr für die Region Trier eine überwiegend gute Getreideernte. Wegen des Starkregens in Teilen der Region könne man das aber nicht pauschal für alle Landwirte sagen. In den Hochwasserregionen werde es Ertrags- und Qualitätseinbußen geben, so ein Verbandssprecher. Grundsätzlich sei Regen in normalem Umfang in diesem Jahr für das Getreide aber besser als die Dürre der vergangenen Jahre. Das feuchte Wetter sei auch für die Wiesen gut gewesen, aus denen das Heu für die Nutztiere gemacht wird. Zwar habe das verhältnismäßig kalte Frühjahr den Grünschnitt verzögert. Trotzdem könnten die meisten Landwirte ihre erwarteten drei bis vier Schnitte für das Tierfutter durchführen. Auch die vom Hochwasser betroffenen Viehhalter könnten ihre Reserven durch die großen Futtermittelspenden auffüllen.