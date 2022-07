Baudezernent Ludwig hört im April auf

Der Trierer Baudezernent Andreas Ludwig will mit Ende seiner Amtszeit im April seine Tätigkeit in Trier beenden. Das hat Ludwig in einer persönlichen Erklärung im Bauausschuss am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben.

Ludwigs Amtszeit endet im April kommenden Jahres. Für eine weitere Amtszeit werde er sich nicht bewerben. Der 60-jährige CDU-Politiker begründete seinen Schritt unter anderem mit gesundheitlichen Problemen. Außerdem wolle er wieder mehr Zeit für die Familie haben. Der Trierer Baudezernent war zuletzt in die Kritik geraten, weil er rund 40 geplante Bauprojekte vor allem im Kita- und Schulbereich wegen Personalmangel in seiner Abteilung um mindestens zwei Jahre verschieben will. Ludwig ist seit sieben Jahren Trierer Baudezernent. In dieser Zeit wurden unter anderem marode Trierer Turnhallen, die wegen Statikproblemen geschlossen werden mussten, saniert oder neu gebaut.