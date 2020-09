Am Grüneberg in Trier-Kürenz haben am Mittwoch die Bauarbeiten für ein neues Wohnprojekt mit 17 Wohnungen begonnen. In diese sollen die bisherigen Bewohner der maroden Riveris-Siedlung einziehen. Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) fördert das Projekt mit drei Millionen Euro. Die Riveris-Siedlung war in den 1960er Jahren entstanden. Dort zogen Sinti-Familien ein, die nach der Verfolgung im Zweiten Weltkrieg nach Trier gekommen waren.