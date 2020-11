per Mail teilen

Die fast 8000 Bauarbeiter in der Region Trier bekommen ab dem kommenden Jahr mehr Geld. Wie die Gewerkschaft IG Bau mitteilte, steigen die Löhne um 2,6 Prozent. Mit der Novemberabrechnung gebe es außerdem eine steuerfreie Corona-Prämie von 500 Euro. Laut Gewerkschaft müsste eine erste Stufe der Lohnerhöhung schon in der Oktoberabrechnung auftauchen. Die Gewerkschaft sprach von einem Tarifabschluss, der eine Perspektive biete. In dem monatelangen Tarifstreit hatte der Präsident des Bundessozialgerichts als Schlichter vermittelt. Bis Juni soll noch weiterverhandelt werden, ob und wie die Bauarbeiter für die Fahrt zur Baustelle bezahlt werden.