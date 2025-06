Vier Jahre nachdem die Eifelstrecke durch Hochwasser zerstört wurde, fahren ab heute zwischen Köln und Gerolstein wieder Züge. An den Gleisen wird aber noch weiter gebaut.

Bagger, Krane und Walzen - noch in der vergangenen Woche hatte am Bahnhof in Gerolstein auf den ersten Blick noch wenig darauf hingedeutet, dass hier demnächst Züge an- und abfahren werden. Wenige Tage vor der heutigen feierlichen Einweihung waren die Bauarbeiten an den Gleisen und am Bahnhof noch in vollem Gange.

Wenige Tage vor der feierlichen Einweihung der Strecke zwischen Gerolstein und Köln: Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. SWR

Auf dem Bahnhofsvorplatz wurden Asphalt und Pflastersteine verlegt und in der Nähe der Gleise an den Oberleitungen gebaut. Dutzende Bauarbeiter waren hier stundenlang beschäftigt.

Züge zwischen Gerolstein und Köln fahren wieder

Mit Erfolg, denn ab heute sollen auf der Eifelstrecke zwischen Gerolstein in der Vulkaneifel und Köln wieder Züge unterwegs sein. Die Deutsche Bahn bezeichnet dies als "Meilenstein". Laut DB sind daher zur heutigen Einweihung des Teilabschnitts der Eifelstrecke am Gerolsteiner Bahnhof neben dem Chef der Deutschen Bahn auch hohe politische Vertreter geladen.

Auf der Eifelstrecke fahren wieder Züge. Die Karte zeigt, wie die Strecke von Trier bis Euskirchen in Richtung Köln verläuft. SWR Mit Informationen der Deutschen Bahn

Die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder von den Grünen und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU werden heute in Gerolstein erwartet. Die Eifelstrecke dürfte vor allem für den neuen Bundesverkehrsminister ein Prestigeprojekt sein. Schnieder hatte als gebürtiger Eifeler in der Vergangenheit immer wieder gefordert, dass die Bauarbeiten an der Zugstrecke vorangehen sollen.

Bauarbeiten an der Eifelstrecke verzögern sich

Trotz der heutigen Einweihung des Teilabschnitts, muss auch in Zukunft an der Eifelstrecke noch weiter gebaut werden - und das länger als zuvor geplant. Laut der Deutschen Bahn ist das Problem, dass das Unternehmen keine Fachfirmen finden kann, die Oberleitungen an den Gleisen bauen.

Einige Aufträge für den Bau von Oberleitungen müssten bereits zum vierten Mal neu ausgeschrieben werden. Bei der vergangenen Ausschreibung im April hätte nur die Hälfte der Aufträge vergeben werden können. Demnach wird es mindestens noch drei weitere Jahre dauern, bis die Eifelstrecke komplett fertig ist.

Die Deutsche Bahn kündigte bereits an, dass die heute eröffnete Strecke zwischen Gerolstein und Köln auch in Zukunft teils immer wieder wegen Bauarbeiten gesperrt sein wird. Ab Mitte August soll die nächste Bauphase starten. Wann und wo dann konkret an der Eifelstrecke gebaut wird, werde aber erst heute gesagt.

Lange Bauarbeiten an der Eifelstrecke sorgten für Kritik

Dass die Bauarbeiten an der Eifelstrecke sich immer wieder verzögert hatten, hatte schon in der Vergangenheit in der Eifel für viel Unmut gesorgt. Erst im März mussten sich Bahn-Vertreter deswegen der Kritik der Abgeordneten des Kreistags Vulkaneifel stellen.

Laut der Deutschen Bahn sollen Ende September die Züge von Gerolstein nach Trier wieder fahren. Zwischen Bitburg-Erdorf und Trier-Ehrang sind schon seit April Züge unterwegs.