Bauarbeiten am Konstantinplatz haben begonnen

Heute haben am Konstantinplatz in Trier mehrmonatige Bauarbeiten begonnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird der Platz für eine größere Sicherheit von Fußgängern umgebaut. An den Zebrastreifen wird eine robuste Mittelinsel gebaut, damit Fußgänger die Straße besser überqueren können. Für Menschen mit Sehbehinderung erhält der Bodenbelag ein Profil. Die Bordsteine werden erhöht, so dass Menschen mit Gehbehinderung und auch Fahrgäste mit Kinderwagen besser in Busse einsteigen können. Während der Bauarbeiten wird die Straße Am Weberbach zur Einbahnstraße, ab heute bis Juli in Richtung Kaiserstraße. Auch mehrere städtische Buslinien werden umgeleitet. Die Bauarbeiten sollen bis Anfang 2023 dauern. Die Kosten werden auf mehr als 1 Million Euro geschätzt.