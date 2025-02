per Mail teilen

Ein Verein setzte sich lange dafür ein, dass in Trier eine neue Eishalle gebaut wird. Die Stadt besitzt die dafür vorgesehene Fläche will sie nun aber anderweitig nutzen.

Etwas abseits vom Industriegebiet in Trier-Euren verbirgt sich hinter hochgewachsenen Brombeersträuchern die ehemalige Eishalle der Stadt - oder zumindest das, was davon noch übrig geblieben ist.

Die frühere Eishalle in Trier-Euren war früher ein beliebtes Ausflugziel. Heute ist sie ein echter Lost-Place. SWR

Kahle Betonpfeiler und mit Graffiti beschmierte Blocksteinmauern erinnern an vergangene Tage. Sträucher, Gras und kleine Bäume wachsen zwischen den alten Tribünenplätzen. Wo früher die Eisbahn war, hat sich wegen des fehlenden Dachs inzwischen eine große Pfütze gebildet.

Eishalle Trier: Früher Hotspot, heute Lost Place

Jahrzehntelang war die Trierer Eishalle ein beliebter Treffpunkt für Schlittschuhläufer und Eishockey-Fans. Der Eishockey-Verein EHC Trier war hier lange Zeit zuhause und vor allem in den 1990er-Jahren sehr erfolgreich.

Die alte Eishalle in Trier-Euren war bei Hobby-Schlittschuhläufern beliebt. Sie war auch ein Treffpunkt für Eishockey-Fans. SWR

Damals saß mit Vitaly Davydov ein ehemaliger Weltklasse-Verteidiger auf der Trierer Trainerbank. Alles Geschichte, denn 2009 wurde die Eishalle wegen eines kaputten Dachs von der Stadt für immer geschlossen. Für eine Reparatur und den Weiterbetrieb war laut Stadt kein Geld da.

Verein wollte neue Eishalle in Trier

Wer heutzutage aus Trier eine Eishalle besuchen will, muss in eine andere Stadt fahren. Der Förderverein "Eishalle Region Trier" hatte den Wunsch, dass auch in Trier wieder eine Eishalle entsteht.

Die Stadt wollte die frühere Eishalle nicht mehr weiter betreiben. Für notwendige Reparaturen war kein Geld mehr da. Seit 2009 ist die Eishalle zu. SWR

Die Vereinsmitglieder verfolgten jahrelang auf eigene Kosten die Idee einer neuen Trierer Eishalle. Sie sollte auf die Fläche kommen, an der bis heute die Überreste der alten Eishalle in Trier-Euren stehen.

Das Grundstück gehört der Stadt. Ein Sprecher teilte mit, die Stadt findet die Idee einer neuen Eishalle in Trier gut. Die Stadt werde dafür aber nichts bezahlen. Der Verein müsse das Projekt selbst finanzieren. Der Verein glaube daran, das tun zu können.

Grundstück nicht mehr reserviert

Die Stadt hatte das Grundstück eigenen Angaben nach mehrere Jahre für den Förderverein reserviert. In einer Vereinbarung sei eine Frist schriftlich festgehalten worden. Diese sei vor mehreren Monaten ausgelaufen.

Wir hatten für eine neue Eishalle nicht genug Geld.

Daher plant die Stadt, die Fläche künftig anderweitig zu nutzen. Konkret sei aber noch nichts. Das heißt, eine neue Eishalle soll da nicht mehr hinkommen.

Verein: Planungen für neue Eishalle pausieren

"Die Stadt hat uns das Grundstück zum Kauf angeboten und wir hätten es übernehmen müssen", sagt Michael Roller vom Förderverein "Eishalle Region Trier". "Wir hatten für den Bau einer neuen Eishalle aber nicht genug Geld", so Roller weiter.

Die Pläne für eine neue Eishalle sind vorerst auf Eis.

Denn die Kosten fürs Bauen seien in den vergangenen Jahren gestiegen. "Das Projekt liegt jetzt auf unbestimmte Zeit auf Eis", so Roller. Sollte sich doch irgendwann etwas ergeben, werde der Verein erneut auf die Stadt wegen der Fläche zugehen.

Alternativ habe der Verein noch zwei andere private Flächen in Trier im Auge, die sich für eine neue Eishalle eignen würden. "Die Grundstücke sind zu dem in Trier-Euren ähnlich. Wir müssten nicht von vorne anfangen, sondern nur einige Anpassungen vornehmen", sagt Roller.