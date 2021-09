Basketball: Saisonstart für Gladiators

Die Zweitliga-Basketballer der Gladiators Trier starten am Samstag, den 18. September in die neue Saison. Zum Auftakt treten sie auswärts bei den Eisbären Bremerhaven an. Die Gladiators starten mit Verletzungssorgen in die neue Saison. In Bremerhaven muss das Team von Trainer Marco van den Berg auf drei Spieler verzichten. Daher haben die Gladiators in der vergangenen Woche einen neuen Spieler nachverpflichtet. Der 2 Meter 16 große Serbe Radoslav Pekovic soll Trier auf der Centerposition verstärken. Der Gegner aus Bremerhaven gilt als eines der TopTeams der Liga. Trier will sich in diesem Jahr wieder für die Playoffs qualifizieren. Also die Aufstiegsspiele zur ersten Liga, an denen die ersten acht der Abschlusstabelle teilnehmen dürfen.