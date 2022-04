Gladiators - erstmals Heimrecht in Playoffs der Basketballbundesliga

Die Trierer Basketballer Gladiators sind in der zweiten Basketball-Bundesliga auf den 4. Tabellenplatz gerutscht und haben damit zum ersten Mal überhaupt Heimrecht in der ersten Playoffrunde. Wie der Verein mitteilte, spielen die Trierer Gladiators am Freitag in den Playoffs zuhause gegen die fünftplatzierten Giants aus Leverkusen. Heute startet der Ticketverkauf. Die Trierer Gladiators haben für die kommende Saison die Lizenzanträge für die zweite und wegen der Aufstiegschancen auch für die erste Basketballbundesliga gestellt. Jetzt konzentriere man sich aber voll auf die Playoffrunde.