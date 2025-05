Es ist geschafft. Mit ihrem dritten Sieg im Halbfinale der Playoffs sichern sich die Trierer Basketballer den Aufstieg. Fans und Mannschaft feiern in der ausverkauften Halle.

Freudenschreie, Jubel, Fans, sie sich in den Armen lagen. Mit ihrem Sieg über das Team von Phoenix Hagen 87:69 (43:40) haben die Trierer ihren Wiederaufstieg in die Basketball Bundesliga (BBL) geschafft. Die Gladiators setzten sich in der Best-of-five-Serie mit 3:0 durch. Mehr als 5.000 Fans haben in der Trier Arena ein wirklich packendes Spiel miterleben dürfen und ordentlich Stimmung gemacht.

Mit 87:69 haben die Trierer Basketballer gegen Phoenix Hagen gewonnen. SWR Andrea Meisberger

Public Viewing vor der Arena in Trier

Das Spiel war im Vorhinein innerhalb weniger Minuten komplett ausverkauft. Viele Fans hatten keine Karte mehr bekommen. Deshalb gab es vor der Arena ein Public Viewing. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Fans dann den Kampf um den Aufstieg in die Basketball Bundesliga verfolgen.

Zahlreiche Fans haben das Spiel der Gladiators Trier auf einer großen Leinwand neben der Arena verfolgt. SWR Andrea Meisberger

Hunderte Fans feiern mit der Mannschaft der Gladiators Trier

Nach dem Spiel war dann Party angesagt. Hunderte Fans hatten sich vor der Bühne neben der Arena versammelt. Ein DJ legte auf. Kurze Zeit später kamen dann die Helden des Abends. Das Team der Trierer Gladiators kam auf die Bühne und wurde ordentlich gefeiert.

Nach dem Spiel feierten hunderte Fans mit der Mannschaft den Aufstieg in die Basketball Bundesliga. SWR Andrea Meisberger

Es war ein Kampf und wir haben es geschafft.

"Es ist unbeschreiblich", sagte Gladiators-Spieler Marco Hollersbacher nach dem Spiel. Die Halle sei voll gewesen. "Es war ein Kampf und wir haben es geschafft. Die zehn Monate haben sich ausgezahlt und es ist einfach nur wie ein Traum, der in Erfüllung geht."

Auch die Fans waren nach dem Spiel begeistert. "Wir sind überglücklich, vor allem nach der Niederlage letztes Jahr gegen Frankfurt. Jetzt sind wir endlich da, wo wir hingehören. In der ersten Liga", fasste ein Fan die Gefühlslage zusammen. Einige wagen schon den Blick in die Zukunft: "Wir machen jetzt genauso weiter in der Ersten Bundesliga."

Langer Weg: Zehn Jahre bis zur Basketball Bundesliga

Vor zehn Jahren waren die Trierer aus der Liga abgestiegen. In der Saison 2014/2015 war die TBB Trier, die in derselben Spielzeit insolvent ging, abgestiegen. Als Reaktion auf die Insolvenz wurden die Gladiators gegründet. Es war ein langer Weg zurück. Auch aus spielrechtlicher Sicht steht dem Aufstieg der Gladiators Trier in die Basketball Bundesliga nichts mehr im Weg. Die Lizenz dafür erhielt der Verein am vergangenen Dienstag.

Verpasster Aufstieg in die BBL 2024

Vor einem Jahr hatten die Gladiators schon mal die Chance, in eigener Halle den Aufstieg mit einem Sieg perfekt zu machen. Im entscheidenden fünften Halbfinale gegen Frankfurt reichte es damals nicht. Anders als vor einem Jahr sind die Gladiators diesmal aber mit einem Heimsieg gestartet. Und es brauchte dieses Jahr dafür nur drei Spiele.