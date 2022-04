Bankmitarbeiterin verhindert Enkeltrickbetrug

per Mail teilen

Die Mitarbeiterin einer Bank in Trier hat am Donnerstag eine Rentnerin vor dem Enkeltrick bewahrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die ältere Frau eine Whatsapp-Nachricht von jemandem bekommen, der sich als ihr Sohn ausgab und sie um Geld bat. Als sie das Geld auf der Bank an die angegebene Kontonummer überweisen wollte, schöpfte eine Mitarbeiterin Verdacht und verhinderte den Betrug. Die Polizei rät, kein Geld auf eine unbekannte Kontonummer zu überweisen. Nachrichten von angeblichen Verwandten sollte man laut Polizei überprüfen und die Verwandten direkt kontaktieren.