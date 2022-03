Bankfiliale noch einige Monate geschlossen

Die zerstörte Bankfiliale in Bausendorf in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach wird noch einige Monate nicht genutzt werden können. Das hat ein Sprecher der Vereinigten Volks- und Raiffeisenbanken auf SWR-Anfrage mitgeteilt. In der Filiale hatten unbekannte Täter Mitte Februar einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei entstand dadurch allein am Gebäude der Bank ein Schaden von etwa 100.000 Euro. In der Filiale selbst müssen nach Angaben eines Banksprechers neben der zerstörten Technik unter anderem Decken, Wände sowie die zerstörten Fenster und Türen komplett saniert werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten so lange an anderen Standorten.