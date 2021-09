Einweihung neues Biomasse-Heizwerk für US-Liegenschaften

In Baumholder wird heute ein neues Biomasse-Heizwerk eingeweiht. Die Anlage versorgt die US-Liegenschaften in Baumholder mit klimafreundlicher Energie. Gegenüber dem alten Heizwerk können nach Angaben des Energieversorgers OIE jährlich rund 15.000 Tonnen schädliches Kohlendioxid eingespart werden. Das entspricht den CO2-Emissionen von 2.300 Einfamilienhäusern. Befeuert wird das Biomasse-Werk demnach mit Holzhackschnitzeln statt mit Öl. Außerdem stammt das verwendete Altholz einer Sprecherin zufolge aus der unmittelbaren Umgebung. Die US-Airbase, Schulen, Kindergärten und das amerikanische Krankenhaus in Baumholder können ihren Wärmebedarf damit zu 90 Prozent decken. Investiert hat die Betreibergesellschaft knapp zehn Millionen Euro in das Biomasse-Heizwerk.