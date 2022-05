Statt zu warten: Trierer Schule besorgt sich Luftfilter selbst

Warum lange auf den Staat warten? Das Balthasar-Neumann-Technikum in Trier hat mit Hilfe von Sponsoren Luftfilteranlagen bekommen. Der Schulleiter ist begeistert.

Die Luftfilteranlagen hat sich die berufsbildende Schule Balthasar-Neumann-Technikum in Trier frühzeitig in der Pandemie selbst organisiert, sagt Schulleiter Michael Schäfer. Das Land Rheinland-Pfalz hat zwar inzwischen auch Luftfilteranlagen in den Schulen installiert. Aber bei 1.200 Anlagen auf 1.600 Schulen im Land sind das im Schnitt nicht einmal ein Gerät pro Schule.

Spezialisten in der Schule haben "Know-how"

Der Schulleiter der Trierer Fachschule für Technik wollte nicht auf das Land warten und setzte auf Eigeninitiative. Die Schule wusste schnell und sehr genau, was sie für ihre Räumlichkeiten braucht und was sie will. Denn an der Schule gibt es Fachkräfte wie Bauphysiker und technische Gebäudeausrüster, zudem auch angehende Techniker, die laut Schulleiter Schäfer mehr Know-how zu Luftfilteranlagen hätten als das Land.

Luftfilteranlagen durch Kontakte zu Unternehmen

Das Balthasar-Neumann-Technikum arbeitet eng mit Unternehmen zusammen, zum Beispiel für praktische Abschlussarbeiten der Schülerinnen und Schüler. Neue Technik zum Lernen finanziert die Schule in der Regel über Sponsoren und Fundraising.

"Für eine renommierte Schule mit dem Ruf, neue Fachkräfte im Bereich Technik heranzuziehen, lassen Unternehmen gerne etwas springen", so der Schulleiter. So war es auch bei den neuen Luftfilteranlagen. Fünf Klassenzimmer sind nun mit den 15.000 Euro teuren Anlagen ausgestattet. "Die Luft hier ist wie im OP", sagt Michael Schäfer stolz.

Diese Luftfilteranlage kostet 15.000 Euro. Das Balthasar-Neumann-Technikum hat in der Pandemie frühzeitig fünf Klassenzimmer damit ausgestattet und die Anlagen über Sponsoren finanziert. SWR

Gut gerüstet für nach den Sommerferien

Schulleiter Schäfer sieht seine Schule für das kommende Schuljahr gut gerüstet, sowohl technisch als auch personell. Neue Schüler könnten in den letzten beiden Wochen der Sommerferien noch einmal Grundkenntnisse im Fach Mathematik auffrischen.