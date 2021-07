per Mail teilen

Das Balthasar-Neumann-Technikum in Trier hat zusammen mit dem Kreis Trier-Saarburg und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ein Bildungszentrum gegen Fachkräftemangel eingerichtet. Unternehmen sollen auf einer Online-Plattform Schüler und Studierende finden, die sich in ihrer Abschlussarbeit mit einem Thema befassen, das für das Unternehmen interessant ist. Unternehmen könnten so von innovativen Ideen der jungen Menschen profitieren und geeignete Fachkräfte finden.