In Hettenrodt im Landkreis Birkenfeld hat am späten Dienstagnachmittag der Balkon eines Einfamilienhauses gebrannt. Ursache war laut Polizei Kaminasche, die in einem Plastikeimer auf dem Balkon gelagert wurde. Dadurch sei zunächst ein Schwelbrand entstanden, der innerhalb weniger Minuten auf den Balkon übergriff. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Wie hoch der Schaden an dem Einfamilienhaus ist, ist noch unklar.