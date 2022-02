Sperrung des Bahnübergangs Trier-Euren

Der Bahnübergang in Trier-Euren (Eisenbahnstraße) wird ab Freitagabend (20 Uhr) bis Montag früh (6 Uhr) wegen Bauarbeiten gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden dort auf etwa 30 Metern Gleise, Schwellen und Schotter erneuert, sowie der Unterbau samt Entwässerung. Auch der Asphalt werde saniert, damit Autos künftig besser über den Bahnübergang fahren können. Für die Zeit der Sanierung wird der Auto-Verkehr umgeleitet. Der Bahnübergang in Trier-Zewen (Kantstr.) soll Anfang März wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Nach Angaben der Deutschen Bahn investiert sie in die Trierer Infrastruktur an beiden Bahnübergängen 665.000 Euro.