In der Nacht auf Samstag ist ein Mann in Konz-Karthaus von einem Zug erfasst und getötet worden. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Wie die Bundespolizei mitteilt, kam der Zug aus Richtung Saarbrücken. Ein 22-jähriger Bahn-Mitarbeiter sei von dem fahrenden Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Bundes- und Kriminalpolizei haben nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen. Bahnstrecke mehrere Stunden gesperrt Die Bahnstrecke war nach Angaben der Bundespolizei mehrere Stunden gesperrt. Zwischen 23:05 Uhr und 01:41 Uhr konnten beidseitig keine Züge fahren. Das habe erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr gehabt.