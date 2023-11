Feuer im Trierer Hafen: Bagger im Industriegebiet ausgebrannt

Am Vormittag geriet in Trier-Pfalzel ein Bagger in Brand. Das Feuer brach auf dem Gelände eines Betriebes im Hafen aus. Die Feuerwehr war mit 35 Kräften vor Ort.

In einem Entsorgungsunternehmen im Trierer Hafen ist am Vormittag ein Bagger ausgebrannt. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilte, entstand ein hoher Sachschaden. Gegen 11 Uhr war der Bagger vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Es entstand viel Rauch. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Feuer schnell unter Kontrolle Da der brennende Bagger frei vor einem großen Schrotthaufen stand, breitete sich das Feuer nicht weiter aus. Den eigentlichen Brand hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Anschließend mussten die Feuerwehrleute Kraftstoff und Hydraulikflüssigkeit des Baggers aufnehmen und Glutnester löschen. Das Löschwasser wird in einem Rückhaltebecken aufgefangen, damit es nicht in die Mosel gelangt. Derzeit laufen vor Ort noch Nachlöscharbeiten der Feuerwehr. Erst vor einigen Monaten hatte es im Hafen gebrannt.