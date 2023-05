Blaualgen-Alarm: Badeverbot im Meerfelder Maar

Normalerweise beginnt jetzt die Badesaison an den Maaren in der Eifel. Im Meerfelder Maar haben sich allerdings giftige Blaualgen ausgebreitet. Schuld daran sind wohl Fische.

Der Sommer ist da und an den Maaren in der Vulkaneifel tummeln sich wieder die Badegäste. Im Naturfreibad in Meerfeld ist derzeit allerdings gar nichts los. Rot-weißes Flatterband versperrt den Weg zum See, auf dem bräunliche Schlieren schwimmen. Ein fauliger Geruch weht zum Ufer herüber.

"Bis auf Weiteres sollte jeder Kontakt mit dem Wasser vermieden werden", warnt ein Schild am Eingang des Freibads. Der Grund dafür sind Blaualgen. Das sind Cyanobakterien, die giftige Teppiche auf Gewässern bilden können. Wer hier baden geht, riskiert es, Ausschlag zu bekommen. Das Wasser zu verschlucken, kann zu Übelkeit und Durchfall führen. Besonders Kinder und Haustiere sind gefährdet.

Die Gemeinde hat am Meerfelder Maar im Kreis Bernkastel-Wittlich ein Warnschild aufstellen lassen. Wegen der giftigen Blaualgen besteht dort jetzt ein Badeverbot. SWR Christian Altmayer

Karpfen und Brassen fressen Pflanzen weg

Blaualgen entwickeln sich vor allem in heißen, trockenen Sommern, weil sie es gerne warm haben. Der Klimawandel begünstigt also, dass sie entstehen. Die Bakterien brauchen aber auch Phosphor und Stickstoff. Und davon gibt es im Meerfelder Maar derzeit eine ganze Menge. Normalerweise filtern Pflanzen die Nährstoffe aus dem Wasser. Allerdings gibt es offenbar kaum noch Vegetation in dem Vulkansee.

"Schuld daran sind die vielen Fische", sagt Ortsbürgermeister Erich Weiler. Vor allem Karpfen und Brassen würden die Pflanzen wegfressen. So wird das Maar immer trüber und es kommt zur "Massenvermehrung der Blaualgen", wie Weiler sagt. Und das nicht zum ersten Mal: Bereits 2018 verwandelten die Blaualgen den See in eine stinkende, braune Brühe.

Bräunliche Schlieren treiben auf dem Meerfelder Maar. Die Gemeinde hat wegen der Blaualgen ein Badeverbot verhängt. SWR Christian Altmayer

Drei Tonnen Fische sollen aus dem Meerfelder Maar

Ortsbürgermeister Eugen Weiler reicht es jetzt. Immerhin ist das Meerfelder Maar der größte Maarkessel der Eifel und normalerweise eine echte Touristenattraktion. Für das Dorf sei es daher wichtig, dass der See wieder sauber wird.

Was Weiler vorschwebt: einen Teil der Fische zu fangen. Drei Tonnen Karpfen und Brassen würde der Dorfchef gerne aus dem Maar entnehmen lassen - etwa mit einem Elektrofanggerät. Dabei wird Strom ins Wasser geleitet, der die Fische dazu bringt, zu einem bestimmten Punkt zu schwimmen. Dort können sie dann eingesammelt werden. "Wir sind aber noch in der Abstimmung mit den Umweltbehörden, ob und wann wir das machen können", sagt Weiler.

Keine Probleme mit Blaualgen in anderen Maaren

Parallel untersucht das Landesumweltamt regelmäßig die Wasserqualität. Bei der letzten Probe war die Konzentration an Blaualgen immer noch hoch. "Das kann sich manchmal mit dem Wetter auch schnell wieder ändern", sagt Eugen Weiler. Er gibt die Hoffnung auf die Badesaison in Meerfeld noch nicht auf.

Im Schalkenmehrener Maar darf geschwommen werden. Probleme mit Blaualgen gibt es dort nicht. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Naturfreibäder am Pulvermaar in Gillenfeld, am Gemündener Maar und am Schalkenmehrener Maar sind seit Pfingsten geöffnet. Probleme mit Blaualgen gibt es dort keine und gab es auch nie, teilt die Verbandsgemeinde Daun mit: "Dies haben auch die Wasserprüfberichte des aktuellen Monats erneut bestätigt."